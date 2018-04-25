Где 26 апреля в Кишиневе и пригородах столицы не будет воды

О предстоящих отключениях, связанных с проведением различного рода плановых работ, сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с заменой клапана на насосной станции по улице Николая Йорга, 9, временно останутся без воды потребители, проживающие в домах, расположенных по адресам Михаил Когэлничану, 80 и Николай Йорга, 7-11. Отключения продлятся с 09.00 до 15.00.

Планируется прекращение подачи воды и в зоне отдыха пригорода Вадул-луй-Водэ. Там работы будут вестись будет с 09.00 до 17.00.

В то же время с 09.00 до 16.00 будет выполнена промывка и дезинфекция водонапорной башни в селе Гидигич, муниципия Кишинев. В ходе работ без воды в кране останутся граждане, проживающие по улицам Вероника Микле, Григоре Уреке, Колумна, Радиакулуй, Mихай Витязул, Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Алексей Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия и Ливиу Деляну.

Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.