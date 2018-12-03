Газовый баллон ни при чём: названа окончательная причина взрыва в доме на Рышкановке

Газовый баллон ни при чём: названа окончательная причина взрыва в доме на Рышкановке

Причиной взрыва, который прогремел 6 октября в доме на Московском проспекте, стала утечка газа, но не из баллона, как предполагалось ранее, а из плиты.

Предполагается, что хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв, из-за невнимательности оставил открытой конфорку, в результате чего газ просочился и заполнил помещение, пишет ipn.md. Эту информацию предоставил глава прокуратуры муниципия Кишинёв Штефан Шаптефраць.

Прокуроры ожидают окончания ещё одной экспертизы, после чего выступят по данному делу. Вероятнее всего, уголовное дело будет закрыто в связи со смертью виновного.

Напомним, что ужасный взрыв прогремел в многоэтажке на Московском проспекте в начале октября. В результате трагедии погибли 5 человек, включая 4-летнего ребёнка.

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