Газовый баллон и 160 леев стали “добычей” двух грабителей, жестоко избивших жертву (ВИДЕО)

Сотрудники Нацинспектората расследований совместно с ИП Анений Ной и бригадой спецназначения Fulger задержали двух мужчин по подозрению в грабеже.

Согласно материалам дела, подозреваемые в возрасте 19 и 43 лет, проникли в дом 54-летнего мужчины, жестоко избили его, а затем украли кошелёк с 160 леями и газовый баллон. По данным полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий украденное имущество было найдено и возвращено владельцу.

Стоит отметить, что задержанные не первый раз нарушили закон, ранее они были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Органы правопорядка расследуют это дело. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с (или без) наложением штрафа до 67 500 леев.