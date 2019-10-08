Газовая колонка стала причиной отравления хозяина квартиры и двух его гостей

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Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Ленинградской в Бендерах. В квартире находились трое молодых людей, 21-летний хозяин жилья и две его знакомые. Через некоторое время они почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь.

В центральной городской больнице их осмотрели пульмонологи. По имеющимся симптомам врачи диагностировали отравление угарным газом и оказали специализированную помощь. Спустя двое суток пациентов выписали домой, пишет mvdpmr.org.

Оказалось, что в квартире в тот день более часа работала газовая колонка. Форточка была приоткрыта, а вот работал ли вентиляционный канал, установят специалисты. Разбирательство продолжается