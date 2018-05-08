Газманов и Майданов прибыли в Кишинев для участия в грандиозном концерте и встретились с Додоном (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова, которые прибыли в Кишинёв по его приглашению для участия в праздничном концерте по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава молдавского государства сердечно поблагодарил артистов за согласие принять участие в этом праздничном мероприятии. Он пригласил всех жителей Кишинёва и гостей столицы прийти сегодня в 18:00 на праздничный концерт, а завтра в 10:00 к Арке на площади Великого национального собрания – на Марш памяти «Бессмертный полк».

Додон также рассказал, что сегодня подписал Указ о присвоении государственных наград группе ветеранов – участников Великой Отечественной Войны.

– Награды вручу ветеранам сегодня вечером, в рамках праздничного концерта на площади Великого национального собрания, – уточнил он.