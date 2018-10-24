Газ никому не светит

О действиях властей после взрыва в многоэтажке

После взрыва газового баллона в многоэтажном жилом доме №11 на Московском проспекте муниципальные власти в очередной раз ввели запрет на их использование, не предложив взамен никакой альтернативы.

Бесполезные звоночки

Произошедший в Кишинёве взрыв, к сожалению, в очередной раз подтвердил, что никакие предупреждения и уговоры властей и представителей правоохранительных органов не заставляют людей задуматься о своей безопасности.

Первый звонок прозвенел в 2007 году, когда от взрыва газового баллона в Сороках погибли четыре человека. Вторая трагедия случилась через год, в День влюблённых, в столичном торговом центре Jumbo: из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение и пострадали семь человек. В июне 2015 года использование пропана-бутана в многоэтажке Оргеева стало причиной очередного взрыва, вследствие которого один человек погиб и 25 получили травмы различной степени тяжести. Потом в январе 2016 года была аналогичная трагедия в кафе La soacra в Кишинёве, где от взрыва сжиженного газа погибли четыре и получили ожоги различной степени тяжести несколько человек.

Казалось бы, эти трагедии должны были заставить людей задуматься и более ответственно относиться к себе, но печальные уроки ничему потребителей не учат. Именно поэтому случилась ещё одна, более страшная трагедия на Московском проспекте, и сегодня в 21-этажном здании зияет огромная дыра высотой в три уровня.

Взрыв спровоцировал обрушение трёх этажей, в результате чего жилые комнаты с 17, 16 и 15 уровней сложились в гармошку и упали на 14-й (о чудесном спасении А. Мокряка «АиФ в Молдове» рассказала в № 42. – Прим. ред.). Всего под обломками погибли четыре человека, а женщина, в чьей квартире взорвался газовый баллон, получив 40% ожогов тела, скончалась через десять дней.

Восстановлению подлежит

По словам вице-мэра Нистора Грозаву, до вторника, 9 октября, на месте происшествия работали спасатели, чтобы вывезти все обломки, образовавшиеся после взрыва. В разборе завалов был задействован один подъёмный кран и пять грузовых машин. Всего собрали и эвакуировали 23 машины строительного мусора.

– 9 октября на месте побывала первая комиссия экспертов, которая детально изучила, что там случилось, – отметил вице-мэр Грозаву. – Шесть самых квалифицированных экспертов из РМ вынесли вердикт, что дом может и должен быть восстановлен. 10 октября состоялось заседание комиссии по оценке причинённого ущерба. Также были приглашены поставщики услуг, которым предложили в короткие сроки найти решения для восстановления инженерных сетей.

Вице-мэр столицы отметил, что в присутствии жильцов была проведена оценка потерь личного имущества на месте взрыва. Специалисты МП Lift-service установили, что пассажирский лифт можно восстановить, а грузовой – нет, его придётся полностью заменить.

Точные сроки окончания работ власти пока не хотят называть, так как сами их не знают.

– Много людей на восстановительные работы привлечь мы не можем, так как там небольшой объём, но очень кропотливый, – сказал Н. Грозаву. – Для восстановления перекрытий будет использоваться бетон высшего качества. Если на застывание обычного бетона необходимо до 20 дней, то мы надеемся, что использование материала высшего качества ускорит процесс. В течение шести недель планируем восстановить этажи, и параллельно будем решать, как поднять внешние стены, а с внутренними нет вообще никаких проблем.

Не готовы пока в столичной мэрии назвать и цифру, в которую обойдётся восстановление повреждённой части дома. По словам муниципального советника Александра Одинцова, МСК выделил пока часть финансовых средств на ликвидацию последствий взрыва.

– Муниципальный совет выделил 10 млн леев на работы по восстановлению дома, – отметил А. Одинцов. – Кроме того, мы дали дополнительно ещё 13 миллионов, три из которых запланировано направить в резервный фонд на выплату компенсаций за понесённый жильцами ущерб и на предоставление им материальной помощи. Оставшиеся десять миллионов решено направить на покупку маневренного жилья.

Запретить и забыть

В свою очередь исполнительная власть посчитала, что лучшим способом снять с себя ответственность будет ввести очередной запрет на использование газовых баллонов. Таким образом, с 11 октября в Кишинёве категорически не разрешается использовать резервуары со сжиженным газом в стационарных и передвижных киосках, в палатках, специализированных магазинах, прицепах, павильонах и в многоэтажных жилых зданиях. Если кого-то уличат в нарушении распоряжения муниципальной власти, претуры поспешат демонтировать и вывезти все эти торговые точки.

А сегодня уже и газовые заправки отказываются заполнять пропан-бутаном не только большие баллоны, но и резервуары на 5-8 литров, которые используются многими туристами, дачниками. Все пункты продажи голубого топлива, которые мы объехали, не рискнули нарушить введённый запрет, но их работники посоветовали переждать эту ситуацию, после чего, как заверили они, всё вернётся на круги своя.

Как и во всех предыдущих случаях, власть вводит запреты, не предоставляя потребителям никаких альтернативных вариантов экономии дорогостоящей электроэнергии. Все ранее введённые ограничения переставали действовать через непродолжительное время в силу того, что в обществе спадало напряжение. Так будет и на этот раз, можно даже не сомневаться.

ЛЫКО В СТРОКУ!

Поди туда – не знаю куда

«АиФ в Молдове» попыталась выяснить, есть ли в Кишинёве учреждение или частная компания, которая занимается диагностикой газовых баллонов, их профилактическим осмотром.

В Moldovagaz, куда первой пришла мысль позвонить, нам сказали, что этот вопрос находится в компетенции пожарной службы.

Однако начальник пресс-центра Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу сказала, что вопрос профилактики и надзора за бытовыми газовыми баллонами тоже не в их компетенции.

– Этим вопросом наше ведомство не занимаемся, – отметила Л. Пушкашу. – Сейчас при Министерстве экономики и инфраструктуры действует недавно созданное Агентство технического надзора, к которому перешли все компетенции по проверке наличия у физических лиц и экономических агентов газовых баллонов, вынесения наказаний при выявлении нарушений и так далее. Но вот службы, которая проводила бы диагностику газовых баллонов, у нас в муниципии, насколько я знаю, нет.

Это же подтвердили и муниципальный советник Александр Одинцов, и сотрудник одной частной компании, которая занимается заправкой резервуаров газообразным азотом, аргоном, кислородом, гелием, пищевыми и сварочными газовыми смесями, жидкой углекислотой.

КАЖДАЯ ЖИЗНЬ ДОРОГА

Мнение Нагачевски

– Проблема у нас системная. Люди живут довольно бедно в Молдове, поэтому если устанавливают себе газовые баллоны, это не значит, что хотят сэкономить, а потому, что у них нет возможности заплатить за электроэнергию по действующим тарифам.

Сегодня в негазифицированных сёлах у людей в домах есть баллоны, которые стандартизированы, проходят тесты, прежде чем их сдают в эксплуатацию. Проблема в том, что государство со временем перестаёт контролировать их, хотя они должны проходить периодически технический контроль, чтобы понимать риски их использования. Если мы ставим вопрос, что в квартирах многоэтажных домов нельзя устанавливать газовые баллоны, тогда их нужно запрещать и в сельских частных домах. Там что, не люди живут? Если под угрозой жизнь хотя бы одного человека – это уже должно быть проблемой государства.

А если власти хотят, чтобы жители многоэтажек отказались от газовых баллонов, нужно им предложить альтернативу. По моему мнению, есть две реальные альтернативы. Первая: мы сохраняем баллоны и дальше, но для этого устанавливаем в квартирах датчики газа. Если человек привозит баллон на заправку, при себе он должен иметь сертификат наличия идентификатора газа и подтверждение, что резервуар прошёл контроль профильной службы. Вторая: запретив газовые баллоны, вернуться к дифференцированным тарифам на электроэнергию. Можно эти скидки дать хотя бы на холодный период года. Дискриминируя одних, запретив использовать газовые баллоны и давая право на их использование другим, мы движемся в никуда.

Фадей Нагачевски, адвокат

Любовь Чегаровская