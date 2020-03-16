Газ будет у всех! “Молдовагаз” воздержится от отключений в связи с коронавирусом

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Молдове руководство компании “Молдовагаз” приняло решение отказаться от плановых отключений природного газа потребителям. Соответствующее распоряжение подписал председатель АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Предприятие также рассматривает введение отсрочки на оплату для некоторых категорий клиентов. В то же время поставщик призывает своих потребителей по возможности погасить свои счета в срок.

– С учетом сложившейся ситуации наиболее безопасным способом является дистанционная оплата посредством онлайн-банкинга или платежных терминалов, – отмечается в пресс-релизе компании.

Более подробную информацию о способах онлайн-оплаты счетов за газ можно найти здесь.