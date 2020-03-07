Гастрономический марафон: в бендерских школах и детсадах проходят Дни молдавской кухни

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Дни молдавской кухни в честь весенних праздников давно стали традицией для образовательных учреждений Бендер. В школах и детсадах повара готовят голубцы, плацинды, разные вариации мамалыги и другие национальные блюда.

– Начало весны – это прекрасная возможность показать всем людям нашей страны, как мы бережём традиции всех народов. Дети могут почувствовать запах не только весны, но и прекрасных национальных блюд, – отметила в интервью БТВ директор Бендерского теоретического лицея Светлана Иванишина.

Под звуки зажигательных молдавских мотивов школьная столовая превращается в настоящую “Каса Маре”. Сами ребята от кулинарного праздника в восторге. Говорят, что после такого обеда и учиться легче, передаёт novostipmr.com.

Праздничный гастрономический марафон подхватили и детские сады. Ещё недавно в честь Масленицы на столах были блины, теперь на завтрак, обед и ужин – исключительно национальные блюда.