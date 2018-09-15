Гастрит и диабет. Когда сок может навредить организму

15 сентября – Международный день сока. В честь праздника разбираемся, какой вред может нанести нам этот, казалось бы, полезный напиток.

Фрукты – это же полезно. А сок – это несколько фруктов в одном стакане, значит пользы будет в несколько раз больше. Так рассуждают многие. Поэтому-то практически любой сок воспринимается нами как здоровый и нужный продукт. Вполне допустимый в системе здорового питания. Вы хотите похудеть? Тогда радостно заменяем молочные коктейли и газировку на полезные соки. К сожалению, картина не такая однозначная. С соками, особенно с соками пакетированными, нужно быть осторожными. И не важно, что на их упаковке написано, что они содержат витамины. Помимо полезных витаминов, сок может принести вам немало проблем.

О том, какой вред может нанести «полезный» напиток, рассказала АиФ.ruАнна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания.

Большинство причисляют соки к полезным продуктам, которые необходимо вводить в свой рацион. Однако часто мы не понимаем, что любой продукт, каким бы полезным его ни считали, может нанести вред вашему организму, особенно если им злоупотреблять.

А теперь разберемся подробнее в плюсах и минусах данного напитка. Говорить можно о свежевыжатых соках, так как соки пакетированные не несут в себе никакой пользы, по сути, это сладкая вода со вкусом фруктов. Данный напиток будет содержать меньшее количество сахара, чем сладкая газированная вода, однако пользы в нем ноль, клетчатки нет, он не утоляет жажду и наесться им нельзя. При употреблении фрешей нужно помнить одну важную вещь: польза свежевыжатого сока сохраняется в течение нескольких минут после приготовления. Так что если вы хотите выпить действительно полезный напиток, то употребляйте его сразу после приготовления и в количестве не более 200 мл.

Если вы хотите снизить концентрацию сока, то разбавьте фреш водой. Рекомендую делать это всем, так как все микроэлементы сохранятся, но при этом снизится риск негативных последствий для вашего организма.

Польза

Сок содержит в себе витамины и полезные свойства, которыми обладают те фрукты/овощи, из которых он сделан. Правильное сочетание фруктов/овощей/ягод положительно воздействует на состояние внутренних органов и вашего организма в целом.

Любимый многими свежевыжатый сок из апельсина богат витамином С. Он оказывает помощь нашему организму при простуде и необходим для укрепления иммунитета. Капустный сок улучшает работу пищеварения и идеальный помощник в снижении веса. Его желательно употреблять натощак для лучшего эффекта.

Соки полезны для очищения организма от шлаков и токсинов. При менструации женщинам рекомендовано вечером выпивать стакан свекольного сока, из-за потери большого количества крови.

Клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, нормализует стул, употребление морковного или тыквенного соков поможет при запоре, так как они обладают слабительным эффектом.

Противопоказания

Ни в коем случае не пейте сок на голодный желудок, и не используйте в качестве длительной диеты: можете заработать проблемы с ЖКТ, а раздражение слизистой приведет к гастриту и острым заболеваниям органов пищеварения, содержащиеся в соке кислоты могут усугублять ситуацию.

Старайтесь ограничивать себя, употребляя его 1-2 раза в неделю, так как некоторые соки могут вызывать аллергические реакции. С осторожностью к этому напитку следует относиться людям с избыточным весом и страдающим сахарным диабетом, а лучше вообще отказаться от употребления сладких соков и напитков.

Любителям диет тоже не следует злоупотреблять соками, и перед тем, как устроить себе разгрузочный день, следует проконсультироваться со специалистом. И помните, что нет таких исследований, которые бы доказали пользу разгрузочных диет на соках/воде/смузи, так что лучше не экспериментировать.