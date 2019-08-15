Gas Natural Fenosa предупреждает о мошеннической схеме, связанной с продажей “энергосберегающих” приборов

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По данным пресс-службы компании Gas Natural Fenosa, недавно в Интернете стали вновь появляться публикации мошенников, которые распространялись около 3-х лет назад. Посредством этих объявлений шарлатаны продают устройства, которые якобы позволяют экономить электроэнергию.

Gas Natural Fenosa отмечает, что все признаки мошенничества в данном случае налицо. Организаторы схемы рассчитывают на наивность и доверчивость людей и их желание сэкономить. Кроме этого, поставщик отмечает, что после установки или замены электросчетчика потребитель несет ответственность за безопасное его использование и последствия эксплуатации любых электрических приборов, которые он приобретает по собственному желанию.

– Мы рекомендуем клиентам не доверять таким публикациям-ловушкам и уделять пристальное внимание в этом смысле. Настоятельно призываем приобретать необходимое оборудование только в официальных сетях, действующих на законных основаниях в соответствии со всеми установленными правилами, – говорится в сообщении поставщика.