Галстук Гимпу в цветах георгиевской ленты насмешил депутатов и вдохновил создателей мемов

Галстук Гимпу в цветах георгиевской ленты насмешил депутатов и вдохновил создателей мемов

Председатель Либеральной партии явился на сегодняшнее заседание законодательного органа в галстуке той же расцветки, что и символ Победы в Великой Отечественной войне – георгиевская лента. 

Сей факт не остался незамеченным некоторыми народными избранниками, а также породил мемы в соцсетях.

– Похоже, что Гимпу решил встать на путь истинный, – пошутил депутат ПСРМ Григорий Новак. 

Напомним, что сегодня, по уже сложившейся традиции, депутаты Партии социалистов пришли на заседание парламента с георгиевскими лентами.

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