Галстук Гимпу в цветах георгиевской ленты насмешил депутатов и вдохновил создателей мемов

Председатель Либеральной партии явился на сегодняшнее заседание законодательного органа в галстуке той же расцветки, что и символ Победы в Великой Отечественной войне – георгиевская лента.
Сей факт не остался незамеченным некоторыми народными избранниками, а также породил мемы в соцсетях.
– Похоже, что Гимпу решил встать на путь истинный, – пошутил депутат ПСРМ Григорий Новак.
Напомним, что сегодня, по уже сложившейся традиции, депутаты Партии социалистов пришли на заседание парламента с георгиевскими лентами.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki