Галина и Игорь Додон решили помочь нуждающейся семье из Штефан-Водэ

Президентская чета вновь откликнулась на призыв о помощи.

На сей раз Галина и Игорь Додон приняли решение оказать помощь семье Урсу из села Ермоклия Штефан-Водского района. Семья, в которой воспитываются 15 детей (11 мальчиков и 4 девочки), живет в очень маленьком сельском домике.

Источником доходов для многочисленной семьи были овощные теплицы, для строительства которых Вячеслав Урсу взял кредиты на сумму около 100 000 леев. Однако прошлогодние апрельские снегопады свели на нет все труды семьи и ее надежды на получение средств на существование. Также прошлогодняя стихия нанесла серьезный ущерб дому: крыша обвалилась, а потолок и одна из стен грозят упасть в любой момент.

– Сотрудники Благотворительного фонда ”Din suflet” посетили семью Урсу, чтобы ознакомиться с ситуацией. В кратчайшие сроки будет найдено решение для оказания помощи этой многодетной семье, которая прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. Добрые дела продолжаются! – написал на своей странице в соцсети президент.