Галина Додон пришла на помощь многодетной семье, в которой недавно родились тройняшки (ФОТО)

Галина Додон откликнулась на призыв о помощи и подарила семье Солонарь вещи первой необходимости по уходу за ребенком: кроватки, матрацы, постельное белье, столики и стульчики, памперсы, игрушки. Кроме этого, первая леди вручила семье единовременную помощь от фонда в размере 4000 леев, как предусматривает инициатива президента по оказанию помощи семьям, в которых рождаются четвертый и последующие дети.

Отметим, что менее чем за 2 года деятельности Благотворительный фонд первой леди “Din suflet” оказал помощь более чем 150 тысячам граждан по всей Молдове, в том числе помог более чем 5450 многодетным семьям. Помощь была оказана в рамках целого ряда общереспубликанских акций, а также лично.