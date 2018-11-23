Галина Додон поздравила с юбилеем персонал и воспитанников столичного детсада №105 (ФОТО)

Первая леди страны Галина Додон посетила сегодня столичный детский сад №105 и приняла участие в праздновании юбилея учебного заведения.

Галина Додон вручила администрации учреждения почетный диплом Президента Республики Молдова по случаю 50-летия детсада и за выдающиеся заслуги в области дошкольного образования и отличные результаты в учебном процесс, пожелав много лет дальнейшей плодотворной работы и новых достижений.

От Благотворительного фонда “Din suflet” дошкольное учебное заведение получило в подарок проектор, столь нужный для учебного процесса. Кроме того, первая леди угостила детей сладостями в связи с приближающимися зимними праздниками.

– Поддержка дошкольных учебных заведений – приоритет для Благотворительного фонда “Din suflet”, а запущенная в 2017 году Национальная программа поддержки детских садов в стране продолжается, – отметил на своей странице в соцсети президент.