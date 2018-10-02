Галина Додон поздравила пенсионеров в трех районах страны с Днем пожилых людей (ФОТО)

Запущенная Благотворительным фондом “Din suflet” национальная социальная кампания по поддержке пожилых людей находится в самом разгаре.

Сегодня первая леди страны Галина Додон посетила Каушанский, Штефан-Водский и Новоаненский районы, где приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Международного дня пожилых людей. Она искренне поздравила представителей старших поколений, обратившись к ним со словами уважения и благодарности за многолетний труд, за сохранение ценностей и традиций предков, а также за мудрые советы.

Галина Додон подчеркнула важность внимательного и уважительного отношения к пожилым людям, отметив, что Благотворительный фонд “Din suflet” всегда находится рядом с ними, поддерживая и помогая.

Напомним, что по случаю Международного дня пожилых людей Благотворительный фонд “Din suflet” второй год подряд проводит национальную кампанию, в ходе которой предусмотрено оказание помощи почти 20.000 пожилых граждан по всей стране.