Галина Балмош назначена советником президента по социальным вопросам (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон подписал Указ о назначении Галины Балмош на должность советника Президента Республики Молдова по социальным вопросам. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

Игорь Додон отметил, что вместе с Галиной Балмош работал в правительствах Василе Тарлева и Зинаиды Гречаный в 2007-2009 годах, когда она занимала должность министра по делам социальной защиты, семьи и детства. Кроме того, Галина Балмош была депутатом Парламента Республики Молдова.

– Выражаю уверенность в том, что Галина Балмош обладает нужным опытом для продолжения имплементации эффективной социальной политики на благо граждан и для установления продуктивного взаимодействия с профильным министерством. Пожелал Галине Балмош успехов в ее работе в президентской команде, – отметил Игорь Додон.