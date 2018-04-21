Гайк Вартанян на форуме этносов: У нас есть голос, и нас должны услышать (ВИДЕО)

Под таким девизом выступил с речью муниципальный советник от ПСРМ на Форуме этносов, который прошёл сегодня в Кишинёве.

Он отметил, что Молдова является частью мирового сообщества со всеми атрибутами государства, но последние 26 лет становления независимости не привели к ее процветанию, наоборот обнищание страны продолжается. Всё больше перспективных и талантливых людей уезжают, предпочитая своей родине жизнь на чужбине, но в достатке, и людей нельзя за это винить.

– Сегодня нам представляется, что кто-то специально подводит нашу страну к краю гибели, что кто-то специально делает её лёгкой добычей. А сегодня Молдова находится под колоссальным давлением разрушителей идеологии, причем как внутри страны, так и из-за рубежа, – заметил он.

По его словам, за последние 15 лет количество сторонников ликвидации молдавской государственности увеличилось в 5 раз – с 4% до 20%, и если не остановить это, то через 10-15 лет они будут составлять большинство, поэтому мы не должны стесняться высказываться в защиту молдавского государства. Мы не должны бояться быть непонятыми – те, кто хотели покинуть эту страну или жить в другом государстве уже сделали свой выбор. Наш выбор – это жить, работать и развивать Республику Молдова. Да, она сейчас слаба, но это наша страна и никто, кроме нас с вами не сделает ее сильнее.

– Учить историю соседней страны вместо своей? Нет, нашим детям это не надо. Выдавать лицензии телеканалам на государственную пропаганду уничтожение молдавского государства? Нет, нам это не надо. Наблюдать, как дети в школах рассказывают про унионизм и то, что они растут, как граждане другой страны? Нет, нам это тем более не надо, – призвал советник. – Нас должны услышать и нас услышат, если мы будем говорить. Нас услышат, если мы с вами – представители десятков этносов, проживающих на этой благодатной земле, будем четко формулировать наши требования к тем, кто готов и может их выполнить и услышать, в том числе и к политической элите, – добавил он.

Кроме этого, Гайк Вартанян коснулся темы грядущих выборов примара столицы и поинтересовался, готов ли будущий градоначальник развивать нашу столицу как столицу независимого государства, а не как будущий уездный центр соседней страны.

– У нас с вами есть мнение, у нас с вами есть голос, у нас с вами есть возможность влиять на благополучие будущего нашей страны. Давайте сделаем так, чтобы приблизить это будущее быстрей, чтобы им воспользовались не только наши дети, но и мы, – подытожил мунсоветник.