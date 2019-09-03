Гайчук встретился с Патрушевым в Москве

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Секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук встретился в Москве с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к повестке молдавско-российских отношений и ситуации в области региональной безопасности.

Патрушев поздравил Гайчука с назначением на высокую должность и подчеркнул важность продолжения рабочего взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб Молдовы и России.

⁃ Наши контакты в рамках двусторонних переговоров и международных мероприятий способствуют усилению взаимопонимания и укрепления сотрудничества между нашими странами по различным вопросам обеспечения безопасности, – заявил Николай Патрушев.

В свою очередь Виктор Гайчук отметил, что Президент Республики Молдова считает важным придерживаться принципа проведения взвешенной политики и выстраивания партнерских отношений с другими государствами, основываясь на соблюдении национальных интересов РМ.

В завершение переговоров Николай Патрушев пригласил Виктора Гайчука принять участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, проведение которой запланировано в Москве в ноябре 2019 года.