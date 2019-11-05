Гагаузия ждёт гостей!

Гагаузия ждёт гостей!

10 ноября на центральной площади муниципия Комрат пройдёт крупнейший в Республике Молдова региональный фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu.

Gagauz Şarap Yortusu – это главный фестиваль Гагаузии, который ежегодно собирает десятки тысяч посетителей со всей Молдовы и из других стран. Он демонстрирует уникальную идентичность гагаузов, показывает богатство гагаузской культуры, её традиций и обычаев.

Гости фестиваля смогут по достоинству оценить достижения винодельческих предприятий и частных виноделов региона. На площади будут установлены десятки подворий, где под зажигательную народную музыку, песни и танцы можно будет продегустировать вино и попробовать блюда национальной кухни.
Желающие также смогут стать участниками винного тура по знаменитым винодельням автономии и посетить этнотуристический комплекс Gagauz sofrasi.

Развлекательная программа в рамках фестиваля начнётся 10 ноября на центральной площади Комрата в 10:00 и продлится до вечера.

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