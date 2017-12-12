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Гадалка из Молдовы заработала на доверчивых россиянках 2,5 млн рублей

Гадалка из Молдовы заработала на доверчивых россиянках 2,5 млн рублей

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы.

31-летняя уроженка Молдовы разместила в российских СМИ объявление о том, что является ведуньей, магистром черной и белой магии, потомственной предсказательницей и хранительницей древнейших родов.

Жертвами так называемой колдуньи стали девять жительниц г. Курск. За свои услуги молдаванка принимала как денежные вознаграждения, так и ювелирные изделия. В итоге, гадалка заработала 2 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает kursktv.ru.

Мошенническая деятельность гражданки Молдовы, однако попала в поле зрения российских правоохранительных органов. Женщина, рассчитывая на прекращение ряда уголовных дел, возместила ущерб на сумму 500 тыс. руб. Молдаванку, правда, все же приговорили к 4 годам лишения свободы.

Ранее молдаване в России попались на производстве опасной стеклоомывающей жидкости.

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