Гадалка из Молдовы, “снявшая порчу” за полмиллиона леев, попала в руки правоохранителей

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В Магнитогорске правоохранители задержали подозреваемую в мошенничестве гадалку из Молдовы.

Согласно полученной информации, в полицию обратились сразу несколько пострадавших, пишет cheltv.ru. Они рассказали, что женщина представлялась ясновидящей и под предлогом снятия порчи забирала деньги и золотые украшения клиентов. В результате пострадали две жительницы Магнитагорска. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Стражам порядка удалось разыскать и задержать подозреваемую. Ей оказалась безработная гражданка Молдовы.

– Возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ

«Мошенничество», – уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь так называемой ясновидящей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. По решению суда ее заключили под стражу.