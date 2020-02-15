Гацкан обозначил приоритеты своей предвыборной программы (ВИДЕО)

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Решать проблемы людей – главная цель кандидата ПСРМ на должность депутата в округе №38, Хынчешты, Штефана Гацкана. Об этом он сам заявил на запуске своей избирательной кампании.

– Людям нужны рабочие места, питьевая вода, медицинские условия, и мы должны их создавать, – сказал он.

Он также отметил одну из самых больших проблем Республики Молдова – депопуляцию.

– Мы должны остановить исход населения. Для меня это – приоритет, – добавил кандидат от ПСРМ.

Гацкан намерен комплексно подойти к решению проблем в системе здравоохранения, как на уровне округа, так и на уровне республики.

– Первая инициатива после утверждения мандата депутата будет, конечно же, направлена на запуск процесса восстановления медицинской системы. По системе здравоохранения на уровне района сейчас есть много вещей, которые нужно изменить, – считает он.

Не меньше внимания будет уделено районной больнице Хынчешт. Штефан Гацкан обозначил в своей предвыборной программе ряд проблем, с которыми сталкивается это учреждение, и сразу после победы он намерен заняться их решением.

– В первую очередь это дисциплина. Второе – это центры здоровья, которые заслуживают компетентного хозяина. Еще один важный пункт – районная больница Хынчешт. Она нуждается в переоборудовании, чтобы люди, придя сюда, могли действительно решить свои проблемы и получить квалифицированную помощь, – сказал он.

Напомним, выборы по одномандатному округу №38 пройдут 15 марта.