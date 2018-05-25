Футбольный матч для Нэстасе важнее, чем дебаты по самым острым проблемам Кишинева (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Григорий Новак, который обратил внимание на то, что Андрей Нэстасе заявил, что, якобы, не приходит на дебаты с Ионом Чебаном, потому что “встречается с избирателями”, однако в тот же самый момент посещает увеселительные мероприятия, как, например, футбольные матчи.

– Возможно, на нижней фотографии, на стадионе “Зимбру”, Андрей Нэстасе не пошел на матч “Зимбру” – “Милсами”, а это была встреча с избирателями? Или все же футбольный матч важнее цивилизованные дебатов по проблемам города? – отметил социалист.

В то же время Новак подчеркнул, что на втором снимке Андрей Нэстасе предстает рядом с Майей Санду у Арки Победы, что означает, что кандидат партии “Платформа достоинства и правды” знает, где находится то место, куда его четвертый день подряд приглашают на дебаты.

Напомним, что ранее, три дня подряд, Нэстасе боялся появляться на публичных дебатах с Ионом Чебаном, а вчера поехал в Бухарест агитировать голосовать за него из студии румынского телеканала.