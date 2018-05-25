Футбольный матч для Нэстасе важнее, чем дебаты по самым острым проблемам Кишинева (ФОТО)

Футбольный матч для Нэстасе важнее, чем дебаты по самым острым проблемам Кишинева (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Григорий Новак, который обратил внимание на то, что Андрей Нэстасе заявил, что, якобы, не приходит на дебаты с Ионом Чебаном, потому что “встречается с избирателями”, однако в тот же самый момент посещает увеселительные мероприятия, как, например, футбольные матчи. 

– Возможно, на нижней фотографии, на стадионе “Зимбру”, Андрей Нэстасе не пошел на матч “Зимбру” – “Милсами”, а это была встреча с избирателями? Или все же футбольный матч важнее цивилизованные дебатов по проблемам города? – отметил социалист. 

В то же время Новак подчеркнул, что на втором снимке Андрей Нэстасе предстает рядом с Майей Санду у Арки Победы, что означает, что кандидат партии “Платформа достоинства и правды” знает, где находится то место, куда его четвертый день подряд приглашают на дебаты.

Напомним, что ранее, три дня подряд, Нэстасе боялся появляться на публичных дебатах с Ионом Чебаном, а вчера поехал в Бухарест агитировать голосовать за него из студии румынского телеканала.

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