Футбольные матчи с Андоррой и Россией пройдут без зрителей

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Молдавская сборная по футболу проведёт без присутствия зрителей товарищеские матчи с Андоррой и Россией. Такое решение было принято сегодня на совместном заседании представителей Федерации футбола Молдовы и Министерства образования, культуры и исследований.

Как пишет moldpres.md, данная необходимость вызвана решением чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению о запрете в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года организации и проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек.

Товарищеский матч “Молдова-Андорра” пройдёт 26 марта в 19:45 на малой арене комплекса “Шериф” в Тирасполе, а матч “Молдова-Россия” – 31 марта в 19:45 на стадионе “Зимбру” в Кишинёве.