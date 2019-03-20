Футбольные болельщики устроили “революцию”: они не могут купить билеты на матч Молдова-Франция (ФОТО)

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Сотни футбольных фанатов недовольны тем, что не могут приобрести билеты онлайн на долгожданный матч Молдова-Франция после того, как Молдавская федерация футбола выставила на продажу 700 билетов, которые были предназначены для французских болельщиков и не были проданы.

Билеты были выставлены на продажу в среду, около 10.00, на сайте www.tickets.md. Стоимость одного билета составляет 100 леев, пишет realitatea.md. Тем не менее около 300 человек заявили, что не могут загрузить страницу для того, чтобы приобрести билет на матч.

Представители iTichet объяснили причину того, что страница не загружается и выдаёт ошибку. По их словам, на данный момент страницу пытаются открыть около 1 000 пользователей, что не позволяет сайту работать в нормальном режиме. Тем не менее в наличии есть ещё некоторое количество билетов.

Стоит отметить, что продажа билетов завершится в четверг, в 22.00. В наличии есть билеты в секторах 19 и 39 (предназначенные для французских болельщиков).

Напомним, что футбольный матч Молдова-Франция состоится в рамках предварительных игр Чемпионата Европы по футболу 2020 в пятницу, 22 марта, в 21.45, на стадионе Зимбру.