Фуркулицэ: В Конституционном суде творится нечто неконституционное

0

Партия социалистов всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать граждан Республики Молдова. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он с сожалением отмечает, что некоторые группировки, которые незаконно захватили аэропорт, теперь делают всё возможное для того, чтобы заблокировать помощь правительства населению, направленную на смягчение последствий спровоцированного пандемией коронавируса кризиса.

– Уже вся страна понимает, что за этими действиями, в том числе за взятием контроля над Конституционным судом, стоят интересы заблокировать помощь гражданам, а также отстоять сбор в сотни миллионов леев, взимаемый в Международном аэропорту Кишинева, половину которого правительство хочет направить в государственный бюджет. С обеспокоенностью констатируем, что в Конституционном суде происходит нечто неконституционное, – подчеркнул он.

Напомним, накануне Владимир Цуркан был смещен с должности председателя Конституционного суда Молдовы. Вместо него судьи КС назначили главой ведомства Домнику Маноле. Первым решением нового руководства инстанции стало приостановление действия кредитного соглашения с Российской Федерацией. Примечательно, что вчера утром в КС с этим требованием обратилась так называемая “группировка Плахотнюка” – представители парламентской группы “Про-Молдова”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.