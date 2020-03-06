Фуркулицэ: Укравшие миллиард и выписавшие всем гражданам страны “счет” на 20 млрд группировки сегодня воспротивились снижению этого долга

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Принятая парламентом инициатива президента о снижении долгового бремени на граждан в результате “кражи века” – только первый шаг на пути к полному снятию этого долга с плеч граждан. Это обязательство взвалили на население те, кто сегодня выступает против снижения бремени. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в законодательном органе страны Корнелиу Фуркулицэ.

Он напомнил, что в 2014-2016 годах именно социалисты протестовали на улицах против кражи миллиарда. Они же категорически противились тому, чтобы это бремя было возложено на плечи граждан. Однако когда скандальное решение все же было принято, президент и ПСРМ обещали гражданам, чтобы будут добиваться его отмены, и сделали первый шаг в этом направлении.

– Тогда Шор, под покровительством прежних властей, крал, а Санду в 2015 году подняла руку в правительстве за то, чтобы обязать граждан платить за украденный миллиард. Так же поступил и Канду, сделав всех граждан страны должниками более чем 20 миллиардов леев. А Алайба писал в 2014-м, что “всё будет хорошо”. Как “хорошо” в итоге вышло, мы все увидели, потому что мы, все жители Молдовы, платим огромный долг вследствие этой кражи. А теперь те, кто украли миллиард и “выписали счет” всем гражданам, воспротивились снижению этого долга. Именно группировки Канду – Санду – Шора не поддержали президентскую инициативу. Но люди прекрасно видят ответственных политиков, заботящихся о народе, и безответственных, которых волнует только собственный карман, и ничего больше, – добавил социалист.