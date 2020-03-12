Фуркулицэ – “шоровцам”: На воре и шапка горит! (ВИДЕО)

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“На воре и шапка горит”, – так председатель фракции ПСРМ в парламенте прокомментировал действия депутатов фракции “Шор”. Они атаковали вопросами на заседании Владимира Головатюка, представлявшего отчет комиссии по расследованию “кражи века”. Корнелиу Фуркулицэ посоветовал своему коллеге “не тратить время на объяснения авторам этой схемы, как эта схема работала, потому что они ее прекрасно знают”.

– Также хочу подтвердить, что на эти деньги сегодня подкупаются и подкупались, и есть уже подкупленные депутаты, которые образуют какую-то группировку во имя какого-то человека, который руководил всей этой схемой. Поэтому давайте не будем настолько циничными и не будем вводить в заблуждение население РМ, – сказал он.