Фуркулицэ: Оппозиция намеревалась погрузить страну в хаос и оставить людей без пенсий и зарплат

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Оппозиция действовала как настоящий социальный вирус, который уничтожает страну и собственный народ. Так расценил сегодняшнее поведение депутатов партий Майи Санду, Андрея Нэстасе, Илана Шора и группы Андриана Канду, выступивших против российского кредита, председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– Оппозиция намеревалась погрузить страну в хаос, оставить людей без зарплат и без пенсий. Депутаты групп Санду-Канду-Шор-Нэстасе захотели оставить без зарплат и поддержки даже врачей, которые находятся на первой линии борьбы с COVID-19. Слава Богу, это им не удалось! Парламентское большинство ратифицировало кредитные соглашения с Россией и МВФ. Благодаря нашим голосам молдаване получат зарплаты и пенсии, врачам будет и далее оказана финансовая и материальная поддержка, – отметил он.

По его мнению, “оппозиция делает всё возможное, чтобы ситуация в стране ухудшилась, в надежде на то, что таким образом они смогут вернуться к власти”.

– За это должно быть стыдно! Те, кто сейчас критикуют кредит только из-за того, что он из России, забывают, что несколько месяцев назад они подписали соглашения о кредитовании, обязавшись повысить налоги и цену на газ для потребителей. Также делают вид, что “забыли”, те, кто ранее брал иностранные кредиты с более высокой процентной ставкой или кредитовались у коммерческих банков страны под более чем 20%. Мы понимаем, что есть политическая борьба, но интересы граждан и страны должны нас объединять. А сейчас граждане должны получать зарплаты, пенсии, финансовую поддержку. И бизнес нуждается в содействии со стороны правительства. Как и любая страна мира, Молдова нуждается во внешней поддержке, чтобы преодолеть этот кризис. Призываем весь политический класс страны руководствоваться исключительно интересами народа Республики Молдова, как это делает ПСРМ, – подытожил он.

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