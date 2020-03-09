Фуркулицэ – оппозиции: Выбирая жертву, коронавирус не смотрит на партбилет!

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Единство президента и премьера в борьбе с распространением коронавируса в Молдове беспокоит представителей оппозиции, которые желают эпидемии заболевания в нашей стране в надежде заработать на этом политические очки. Так считает председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ.

– Граждане понимают, что оппозиция желает эпидемии коронавируса в Молдове для того, чтобы обвинить власть и лично президента страны, что не были приняты все необходимые меры, и, чтобы получить таким образом политические дивиденды. Это не просто цинично, это дьявольски! Подчеркну впечатление, которое сложилось: оппозиция желает эпидемии, чтобы извлечь политическую и электоральную выгоды, и потому ее раздражает то, что президент и правительство работают уверенно и эффективно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, – отметил он на своей странице в соцсети.

Фуркулицэ призвал представителей оппозиции отложить в сторону политику и спекуляции и осознать необходимость действовать всем сообща.

– Эта всемирная угроза не смотрит на партийный билет, когда выбирает жертву. Сегодня нам нужно единство против самого большого вызова в адрес человечества за последние десятилетия. Здоровье и жизнь граждан — приоритеты! – подытожил он.