Фуркулицэ о решении КС: Выиграли группа “Про-Шор”, Санду и Нэстасе, проиграли все граждане

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Группа “Про-Шор”, поддержанная депутатами Майи Санду и Андрея Нэстасе, добилась того, чтобы аэропортовый сбор в 9 евро в полном размере “остался в кармане Илана Шора”, тогда как правительство предложило, чтобы половина этой суммы, 4,5 евро, направлялись бы на счет специального фонда в госбюджете, открытого в помощь борьбы врачей с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети, комментируя сегодняшнее решение КС, пишет председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ.

– Кто проиграл? Проиграли все граждане, которые остались без важного источника в госбюджете – ежегодно за счет этой аэропортовой таксы собирается порядка 15 миллионов евро. Проиграли несколько десятков тысяч работников сферы HoReCa, которая и далее будет платить 20% НДС вместо предложенных правительством 15%. Это одна из наиболее пострадавших от чрезвычайной ситуации областей в нашей стране. Итак, выиграли группа “Про-Шор”, Санду и Нэстасе, но проиграли граждане Республике Молдова. Теперь правительству предстоит определить другую возможность представить решения по этим и по другим вопросам, чего так ждут граждане, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня КС по запросу оппозиции признал неконституционным Закон об антикризисных мерах, принятый правительством.

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