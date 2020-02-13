Фуркулицэ: Мы должны отдавать предпочтение отечественным производителям, вне зависимости от формы собственности предприятия (ВИДЕО)

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Государство должно отдавать предпочтение, в первую очередь, отечественным производителям, вне зависимости от формы собственности того или иного предприятия. Об этом в рамках заседания парламента заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, призвав парламентариев из других фракций не разделять подобным образом то, что касается частного и государственного секторов.

– Вне зависимости от формы собственности предприятия, мы, депутаты, должны отдавать предпочтение отечественным производителям. И если мы защищаем частное предприятие, но оно отечественное, оно, соответственно, будет выплачивать больше в госбюджет, будет трудоустраивать больше рабочих, платить им зарплаты, – сказал социалист.