Фуркулицэ: Мы должны отдавать предпочтение отечественным производителям, вне зависимости от формы собственности предприятия (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Мы должны отдавать предпочтение отечественным производителям, вне зависимости от формы собственности предприятия (ВИДЕО)

Государство должно отдавать предпочтение, в первую очередь, отечественным производителям, вне зависимости от формы собственности того или иного предприятия. Об этом в рамках заседания парламента заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, призвав парламентариев из других фракций не разделять подобным образом то, что касается частного и государственного секторов. 

Вне зависимости от формы собственности предприятия, мы, депутаты, должны отдавать предпочтение отечественным производителям. И если мы защищаем частное предприятие, но оно отечественное, оно, соответственно, будет выплачивать больше в госбюджет, будет трудоустраивать больше рабочих, платить им зарплаты, – сказал социалист. 

 

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