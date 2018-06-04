Фуркулицэ: Кишинев – заложник геополитики, поэтому мы получили Киртоакэ-2

Фуркулицэ: Кишинев – заложник геополитики, поэтому мы получили Киртоакэ-2

В молдавской столице вновь предпочли популизм профессионализму.

Об этом с сожалением сказал депутат от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Он посетовал, что профессионализм и подготовка кандидатов вновь не были приняты в расчет.

– Были и серьезные нарушения законодательства, за которые принято исключать из гонки. К сожалению, Кишинев является заложником геополитического голоса. Поэтому у нас был Киртоакэ-1, и поэтому мы сегодня получаем Киртоакэ-2. Но борьба не закончена: мы докажем, что профессионализм имеет значение. У Кишинева есть будущее! – высказал уверенность народный избранник.

Ранее политолог Эрнест Варданян отметил, что жители столицы отдали безоговорочную победу Чебану, но финальное слово вновь сказали пригороды.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md