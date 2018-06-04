Фуркулицэ: Кишинев – заложник геополитики, поэтому мы получили Киртоакэ-2

В молдавской столице вновь предпочли популизм профессионализму.

Об этом с сожалением сказал депутат от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Он посетовал, что профессионализм и подготовка кандидатов вновь не были приняты в расчет.

– Были и серьезные нарушения законодательства, за которые принято исключать из гонки. К сожалению, Кишинев является заложником геополитического голоса. Поэтому у нас был Киртоакэ-1, и поэтому мы сегодня получаем Киртоакэ-2. Но борьба не закончена: мы докажем, что профессионализм имеет значение. У Кишинева есть будущее! – высказал уверенность народный избранник.

Ранее политолог Эрнест Варданян отметил, что жители столицы отдали безоговорочную победу Чебану, но финальное слово вновь сказали пригороды.