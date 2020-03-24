Фуркулицэ: Число “экспертов-вирусологов” резко выросло. До сих пор они были экспертами в политике, археологии и экологии

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Пандемия коронавируса привела к резкому росту числа экспертов в области вирусологии, которые выступают с различными советами для властей. Это те же самые люди, которые до недавнего времени лучше всех разбирались в политологии, археологии, экологии, безопасности, внешней политике и так далее. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он отметил, что ежедневно в соцсетях появляются консультации от Стурзы, Усатого, Канду, Санду, Шора и прочих о том, что должно делать правительство, борясь с COVID-19. Некоторые из них, подчеркивает Фуркулицэ, ранее были у власти, но палец о палец не ударили для того, чтобы подготовить медицинскую систему к возможной пандемии.

– Господин Стурза, например, на те десятки миллионов долларов, которые у него есть (он улучшил свое материальное состояние после того, как был премьер-министром РМ) мог бы помочь жителям нашей страны, врачам, которые находятся в первых рядах борьбы с коронавирусом, мог бы сделать пожертвования на счета, открытые примарией Кишинева. Господин Стурза, сами найдете банковский счет или нужна помощь? Давайте, люди ждут, когда вы поделитесь с ними тем, что вы…поняли, – написал Фуркулицэ.

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