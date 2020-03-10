Фуркулицэ: Безответственная оппозиция перешла к конкретным действиям по распространению коронавируса в Молдове

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Находит подтверждения тот факт, что оппозиция желает эпидемии коронавируса в Молдове для извлечения политических и электоральных дивидендов. “То, что мы увидели сегодня, – просто верх безответственности”, – пишет на своей странице в соцсети председатель фракции Партии социалистов в Парламенте РМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Партия “Шор” вытащила на улицу несколько сотен пенсионеров, которых привезли со всей страны на протест, о цели которого они не имели ни малейшего понятия. В то время как во всей Италии объявлен карантин, в то время как ответственные власти Молдовы принимают решение о запрете массовых мероприятий, беглый олигарх Илан Шор платит людям за то, чтобы они собрались, и подвергает их риску заражения коронавирусом. Выставляет самую подверженную этой инфекции категорию граждан — пенсионеров, – отмечает он.

Еще дальше, пишет Фуркулицэ, пошла партия “Действие и солидарность”.

– ПДС, для которой идеи Шора становятся всё более близкими и которая считает себя единственной обладательницей политической короны в Молдове, нашла “гениальное” решение для коронавируса: чтобы молдавская диаспора в Италии вернулась домой! Может, до этих политиков еще не дошла информация, что вся Италия находится на карантине из-за эпидемии? – вопрошает лидер парламентской фракции ПСРМ.

В данной связи Фуркулицэ констатирует, что “безответственная оппозиция перешла к конкретным действиям по распространению COVID-19 в Молдове”.

– Снова призываем всех политиков, все политические партии проявить зрелость и ответственность по отношению к нашим согражданам и ко всей стране! Мы должны действовать сообща против этой всемирной угрозы! – подытожил он.