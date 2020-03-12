Фуркулицэ – “акумовцам”: Если уж и выдвигаете вотумы ради вотумов, то хотя бы чуточку напрягитесь с подготовкой к ним (ВИДЕО)

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Очередное фиаско коалиции Санду-Канду-Шор. Депутаты блока “АКУМ” совершенно не подготовились к выдвинутому ими же вотуму недоверия министру экономики и инфраструктуры Анатолу Усатому. Более того, половина авторов проекта даже не была в зале при его рассмотрении.

Слабые вопросы оппозиции и уверенные ответы министра. Попытка коалиции Санду-Канду-Шор что-либо предъявить Анатолу Усатому выглядела неубедительно. На плохую подготовку представителям “АКУМ” указал и председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Я внимательно следил за отчетом министра. Хочу отметить, что почти никто его внимательно не слушал, включая тех, кто подписал этот вотум. Более того, в зале присутствуют лишь около 50% авторов, так что это вотум ради вотума. И мы выдвигали вотумы, когда были в оппозиции, но мы были боевыми и действительно ставили министров в неудобные ситуации. Будьте более подготовленными. Господин министр, вы хорошо выступили. Мы, естественно, не поддержим требование о вашей отставке. А вы, уважаемые коллеги, если уж и выдвигаете вотумы ради вотумов, то хотя бы чуточку напрягитесь, – сказал он.