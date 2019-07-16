Фуркулица напомнил Канду о его “подвигах” на посту спикера (ВИДЕО)

Фуркулица напомнил Канду о его “подвигах” на посту спикера (ВИДЕО)

Призыв спикера парламента к строгому соблюдению регламента на сегодняшнем заседании пришелся не по нраву депутатам ДПМ. Особенно возмущен был бывший председатель законодательного органа Андриан Канду, который сделал вид, что не понимает, почему всем желающим задать вопросы демократам не дают возможность это сделать. В данной связи депутат социалист Корнелиу Фуркулица напомнил Канду о том, как он сам себя вел с депутатами от тогдашней оппозиции. 

– Как обычно мы видим, что вопросы к комиссии превращаются в вопросы по проекту. Регламент снова нарушается, мы слышим какие-то консультации, поучения. Хочу напомнить экс-председателю парламента, что в прошлом он часто говорил нам: “Ну и что, что вас много, и что, что у вас есть вопросы? По одному вопросу от фракции, потому что у нас нет времени”, – напомнил Фуркулица.

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