Фура с гуманитарной помощью от Китая едет в Кишинев (ВИДЕО)

Фура с гуманитарной помощью от Китая едет в Кишинев (ВИДЕО)

В киевском аэропорту приземлился борт с гуманитарной помощью от Правительства Китайской Народной Республики. В сторону Кишинева уже отправилась партия груза весом около трех тонн для Республики Молдова. Это медицинские защитные маски, медицинские комбинезоны, инфракрасные термометры, медицинские очки, хирургические перчатки и бахилы.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон. По его словам, вероятнее всего, уже завтра утром гуманитарная помощь прибудет к месту назначения.

– Выражаю благодарность китайскому руководству за поддержку нашего народа в дни суровых испытаний. Кроме того, искренне благодарю украинские власти за оказание необходимой помощи в транспортировке гуманитарного груза по территории Украины, – отметила глава государства. 

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