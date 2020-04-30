Недавно освободившегося кишинёвца задержали за хранение гранат и марихуаны (ВИДЕО)

Недавно освободившегося кишинёвца задержали за хранение гранат и марихуаны (ВИДЕО)

В результате следственных мероприятий правоохранители нашли у 25-летнего мужчины четыре гранаты RPG-7 и 3 кг марихуаны. Наркотики и боеприпасы молодой человек хранил в родительском доме в Шолданештском районе.

По данным пресс-службы ГИП, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и ограбление. Мужчина вышел на свободу в этом году. Сейчас ему снова грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 6 лет.

Полиция устанавливает происхождение гранат и наркотиков, а также цель их хранения и другие обстоятельства.

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