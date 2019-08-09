Фрукты и яйца дороже, овощи – дешевле: как изменились цены на продукты в Молдове

По данным Национального бюро статистики, в этом месяце в целом продукты подорожали. Так, в июле текущего года по сравнению с июнем средняя стоимость куриных яиц возросла на 22,8%, свежие фрукты подорожали на 3,8%, а молоко – на 1,1%.
Тем не менее стоимость некоторых продуктов наоборот понизилась. Так, например, картофель подешевел на 31,5%, косточковые фрукты – на 25,9%, свежие овощи – на 11,3%, передаёт publika.md.
В сфере услуг, оказываемых населению, в июле было зафиксировано увеличение стоимости на:
- обязательное страхование автомобиля – на 18,2%;
- среднюю ежемесячную плату на детские сады и ясли – на 3,2%,
- железнодорожные пассажирские перевозки – на 2,0%.
Кроме того, в отчетный период снизились цены на пассажирские перевозки воздушным транспортом – на 4,0%, гостиничные услуги – на 2,1%, иностранный туризм – на 1,0%.
Что касается непродовольственных товаров, то в течение отчетного периода цены сохранились на уровне предыдущего месяца. Национальное бюро статистики сообщает, что в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, то есть было зарегистрировано незначительное снижение.