“Франзелуца” объявила о снижении цен на “Бородинский” и “Дачию”

“Франзелуца” объявила о снижении цен на “Бородинский” и “Дачию”

Стоимость хлеба “Бородинский” и “Дачия” станет прежней. Об этом говорится в пресс-релизе комбината “Франзелуца”. 

Администрация фабрики сообщила, что временное подорожание этих двух видов хлеба было связано с увеличением стоимости ржаной муки, которую импортирует комбинат. Однако руководство предприятия решило не взваливать дополнительные траты на плечи потребителей, а найти внутренние резервы, чтобы их покрыть.

– Учитывая, что эти возможности были найдены, сообщаем о том, что стоимость хлеба “Дачия” и “Бородинский” станет прежней, – говорится в пресс-релизе АО “Франзелуца”. 

 

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