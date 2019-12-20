“Франзелуца” объявила о снижении цен на “Бородинский” и “Дачию”

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Стоимость хлеба “Бородинский” и “Дачия” станет прежней. Об этом говорится в пресс-релизе комбината “Франзелуца”.

Администрация фабрики сообщила, что временное подорожание этих двух видов хлеба было связано с увеличением стоимости ржаной муки, которую импортирует комбинат. Однако руководство предприятия решило не взваливать дополнительные траты на плечи потребителей, а найти внутренние резервы, чтобы их покрыть.

– Учитывая, что эти возможности были найдены, сообщаем о том, что стоимость хлеба “Дачия” и “Бородинский” станет прежней, – говорится в пресс-релизе АО “Франзелуца”.