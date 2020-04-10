Франция предоставила Молдове партию медоборудования для диагностики коронавируса

Франция предоставила Молдове партию медоборудования для диагностики коронавируса

Посол Франции в Молдове Паскаль ле Дёнфф сегодня передал Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты партию медицинского оборудования, необходимого для диагностики Covid-19.

Эта партия содержит 16 000 стерильных наконечников с фильтром, необходимых для проведения диагностических тестов, передаёт moldpres.md. Стандартные наборы для выявления вируса содержат только реагенты и не поставляются с этими стерильными наконечниками, которые являются неотъемлемой частью диагностического протокола Covid-19.

По словам французских властей, данная помощь является частью программы поддержки Европейского союза Республики Молдова в борьбе с эпидемией. В краткосрочной перспективе Европейский союз предоставит Молдове 87 млн евро на борьбу с Covid-19 и смягчение социально-экономических последствий, вызванных эпидемией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md