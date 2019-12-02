Франция поддержит Молдову в реализации реформ

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Возможности активизации молдавско-французских отношений в социально-экономическом плане обсуждались в понедельник, 2 декабря на встрече премьер-министра Иона Кику с послом Французской Республики в Молдове Паскалем Ле Денфом.

В начале диалога премьер поблагодарил Французскую Республику за поддержку, оказываемую нашей стране, передаёт moldpres.md.

– Основными приоритетами молдавского правительства являются борьба с коррупцией, реформирование юстиции, которая лежит в основе любого правового государства, а также создание прозрачного финансово-банковского сектора, – подчеркнул глава кабмина.

В свою очередь, Паскаль Ле Денф подтвердил намерение своей страны поддержать усилия Республики Молдова в реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

– Мы высоко ценим диалог и хорошие отношения между нашими странами и будем поддерживать действия правительства РМ, направленные на развитие экономических и социальных отношений между нашими государствами, – отметил французский дипломат.

В этой связи посол Франции выразил мнение, что существуют неиспользованные возможности, которые могут привести к росту французских инвестиций в нашу страну.