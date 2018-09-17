Фракция ПСРМ выдвинет 8 социальных проектов на ближайшем заседании мунсовета Кишинева (DOC)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.
Он рассказал, что все проекты, предлагаемые ими к рассмотрению и принятию, предназначены для улучшения условий жизни самых разных категорий населения столицы. Чебан особо выделил три проекта, нацеленных на финансовую поддержку жителей пригородов.
Ниже представлено краткое описание этих проектов.
1) Принятие регламента о финподдержке семьям с тремя и более детьми, посещающими детсад, в размере 700 леев, с 1 сентября 2018 года.
2) Внесение изменений в регламент о зубном протезировании с целью увеличения дохода на человека с 2000 до 3000 леев, а также увеличение числа категорий, которым будет доступна услуга.
3) Принятие регламента о выделении билетов на обед для 998 сотрудников областей культуры и соцзащиты.
4) Комплекс мер для решения проблем, возникших в связи с ликвидацией муниципального соцфонда.
5) Утверждение списка из 361 персонального ассистента, чья деятельность будет оплачиваться Национальным социальным агентством (2 миллиона 700 тысяч леев), и выделение 7 транспортных средств для них за счет муниципального бюджета (66 тысяч леев).
6) Изменения в регламент по обеспечению аппаратурой жителей столицы, больных сахарным диабетом. Включает в себя ряд мер.
7) Изменение регламента об обеспечении детей первого года жизни из нуждающихся семей.
8) Изменение регламента о помощи горожанам с проблемами зрения.