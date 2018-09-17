Фракция ПСРМ выдвинет 8 социальных проектов на ближайшем заседании мунсовета Кишинева (DOC)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.

Он рассказал, что все проекты, предлагаемые ими к рассмотрению и принятию, предназначены для улучшения условий жизни самых разных категорий населения столицы. Чебан особо выделил три проекта, нацеленных на финансовую поддержку жителей пригородов.

Ниже представлено краткое описание этих проектов.

1) Принятие регламента о финподдержке семьям с тремя и более детьми, посещающими детсад, в размере 700 леев, с 1 сентября 2018 года. 2) Внесение изменений в регламент о зубном протезировании с целью увеличения дохода на человека с 2000 до 3000 леев, а также увеличение числа категорий, которым будет доступна услуга. 3) Принятие регламента о выделении билетов на обед для 998 сотрудников областей культуры и соцзащиты. 4) Комплекс мер для решения проблем, возникших в связи с ликвидацией муниципального соцфонда. 5) Утверждение списка из 361 персонального ассистента, чья деятельность будет оплачиваться Национальным социальным агентством (2 миллиона 700 тысяч леев), и выделение 7 транспортных средств для них за счет муниципального бюджета (66 тысяч леев). 6) Изменения в регламент по обеспечению аппаратурой жителей столицы, больных сахарным диабетом. Включает в себя ряд мер. 7) Изменение регламента об обеспечении детей первого года жизни из нуждающихся семей. 8) Изменение регламента о помощи горожанам с проблемами зрения.