Фракция ПСРМ встретилась с депутатами “Справедливой России” в Госдуме РФ (ФОТО)

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Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный во главе парламентской фракции Партии социалистов провела встречу с депутатами фракции партии «Справедливая Россия» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.

– С Сергеем Михайловичем Мироновым у нас давние дружеские отношения. «Справедливая Россия» — первая из российских партий подписала соглашение о сотрудничестве с Партией социалистов Республики Молдова в 2014 году под руководством Игоря Додона, – отметила она на своей странице в соцсети.

По словам лидера социалистов, во время встречи был обсужден целый ряд вопросов межпартийного и межфракционного сотрудничества. Стороны выразили готовность поддерживать и продолжать диалог.