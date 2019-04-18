Фракция ПСРМ встретилась с депутатами “Справедливой России” в Госдуме РФ (ФОТО)

Фракция ПСРМ встретилась с депутатами “Справедливой России” в Госдуме РФ (ФОТО)

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный во главе парламентской фракции Партии социалистов провела встречу с депутатами фракции партии «Справедливая Россия» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.

– С Сергеем Михайловичем Мироновым у нас давние дружеские отношения. «Справедливая Россия» — первая из российских партий подписала соглашение о сотрудничестве с Партией социалистов Республики Молдова в 2014 году под руководством Игоря Додона, – отметила она на своей странице в соцсети. 

По словам лидера социалистов, во время встречи был обсужден целый ряд вопросов межпартийного и межфракционного сотрудничества. Стороны выразили готовность поддерживать и продолжать диалог.

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