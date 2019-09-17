Фракция ПСРМ возмущена массовым включением сомнительных земельных вопросов в повестку заседания МСК (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов возмущена тем, что в повестку сегодняшнего заседания Муниципального совета массово включены сомнительные земельные вопросы. Об этом перед началом заседания заявил председатель фракции Динарий Кожокару. Он подчеркнул, что социалисты поддержит сегодня только некоторые вопросы, не касающиеся сдачи в аренду или приватизации муниципальной земли, а именно:

– Первый вопрос – внесение поправок в бюджет. Это нужно сделать, потому что в противном случае местная публичная администрация окажется в коллапсе;

Второй вопрос касается создания окружных комиссий. Это крайне необходимо в свете предстоящих местных выборов;

Третий вопрос – мы хотим попросить наших коллег включить в число приоритетных Регламент о домашних животных, в разработке которого я принимал участие в качестве соавтора, потому что у нас участились неприятные ситуации, и мы об этом говорили не раз и, в том числе, проводили публичные дебаты. Мы знаем, что в результате укуса животного скончался ребенок. Нам нужно срочно принять меры в этом отношении.

И четвертый вопрос, социального характера, касается учебных заведений, права которых были ущемлены и которые из-за ошибочных шагов власти не могут нормально функционировать, – сказал Кожокару.