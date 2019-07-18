Фракция ПСРМ внесла в парламент ряд инициатив, направленных на борьбу с незаконным строительством и хищением муниципальных и государственных земель (ФОТО)

Фракция Партии социалистов в Парламенте РМ внесла в законодательный орган страны целый ряд инициатив, касающихся ситуации с незаконным строительством в Кишиневе и расхищением земель. В частности, социалисты предлагают создать специальную комиссию по разработке законопроекта об утверждении нового градостроительного плана муниципия, а также за введение моратория на изменение действующего градостроительного плана до принятия нового документа.

Были выдвинуты и другие инициативы – в частности, о недопущении строительства на территории зеленых насаждений, во дворах жилых домов и в других общественных местах. Копии проектов на своей странице в соцсети опубликовал вице-председатель парламента, депутат Партии социалистов Ион Чебан По его словам, работа в этом направлении, в особенности в том, что касается проблемных ситуаций, ведется и в правительстве.

– Как я говорил и ранее, мы должны вмешаться и на законодательном уровне – по меньшей мере временно ввести некоторые нормы регламентирования, которые не позволят продолжать строительство на территории зеленых насаждений, во дворах жилых домов, в других местах общего пользования. Знаем, что есть многие подходы в этом отношении, а Министерство экономики и, в целом, правительство работают и над другими нормами. Две недели назад мы разработали ряд нормативных и законодательных актов, которые облегчат борьбу с незаконным строительством, а также с хищениями муниципальной и государственной собственности. Когда у нас будут документы от всех государственных структур, мы должны будем прийти к единому подходу в этом отношении, – отметил он.

Чебан также призвал всех граждан направлять свои точки зрения по этому поводу и призвал всех вместе “положить конец этой вредной для города и его жителей практики”.