Фракция ПСРМ внесла свой вклад в фонд помощи в борьбе с коронавирусом

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Муниципальные советники ПСРМ пожертвовали личные средства для борьбы с COVID-19.

Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов. Он добавил, что помимо финансового вклада советники от фракции ПСРМ с самого начала пандемии оказывают поддержку примарии Кишинева в борьбе с коронавирусом. Это выражается в контроле исполнения распоряжений местной власти и чрезвычайной комиссии правительства как экономическими агентами, так и муниципальными службами. Кроме того, социалисты активно участвуют в информировании граждан, расклейке афиш, сборе данных о нуждающихся в помощи и так далее.

– Благодарю вас, дорогие коллеги! Горжусь вами! – написал Одинцов.

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