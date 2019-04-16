Фракция ПСРМ в полном составе совершает визит в Москву по приглашению руководства Госдумы РФ

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По приглашению руководства Государственной Думы Российской Федерации парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова во главе с председателем фракции Зинаидой Гречаный отправилась с однодневным визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба формирования.

В столице Российской Федерации у молдавской делегации предстоят двухсторонние встречи с руководством Государственной думы РФ, а также с депутатами крупнейших думских партий России.

Напомним, что Партия социалистов РМ подписала соглашение о сотрудничестве с правящей политической партией РФ «Единая Россия», а также с думской политической партией «Справедливая Россия».