Фракция ПСРМ в полном составе пришла в парламент на переговоры с “АКУМ”: Сегодня – решающий день! (ФОТО)

Фракция ПСРМ в полном составе пришла в парламент на переговоры с “АКУМ”: Сегодня – решающий день! (ФОТО)

Этим утром состоялось заседание парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Депутаты ПСРМ расценили вчерашнее решение Конституционного суда как попытку узурпировать власть в стране. Об этом на своей странице в соцсети написал секретарь по идеологии формирования Ион Чебан 

– Фракция ПСРМ в полном составе, все 35 депутатов, находятся в здании Парламента Республики Молдова для того, чтобы продолжить переговоры с блоком “АКУМ” для преодоления политического кризиса. Сегодня – решающий день! – отметил Чебан. 

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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