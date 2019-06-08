Фракция ПСРМ в полном составе пришла в парламент на переговоры с “АКУМ”: Сегодня – решающий день! (ФОТО)

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Этим утром состоялось заседание парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Депутаты ПСРМ расценили вчерашнее решение Конституционного суда как попытку узурпировать власть в стране. Об этом на своей странице в соцсети написал секретарь по идеологии формирования Ион Чебан

– Фракция ПСРМ в полном составе, все 35 депутатов, находятся в здании Парламента Республики Молдова для того, чтобы продолжить переговоры с блоком “АКУМ” для преодоления политического кризиса. Сегодня – решающий день! – отметил Чебан.

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